CHP’li Orhan Sarıbal’dan kaymakama akılalmaz iftira: Özür dilemek yerine pişkince teşekkür etti

CHP Milletvekili Orhan Sarıbal sosyal medya hesabından, Kurtalan kaymakamına akılalmaz bir iftirada bulundu. Kaymakam Çağlar Tekin'in cevabı sonrası gerçeği öğrenen Sarıbal özür dilemek yerine ise pişkince teşekkür etti.

SARIBAL: "BELEDİYEYE ALINAN PERSONELLER İÇERESİNDE DAMADINIZ VAR"

Orhan Sarıbal, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve "Sayın Çağlar Tekin, Kurtalan Belediyesine kayyım olarak bulunduğunuz görevde, belediyeye alınan personeller içeresinde damadınız, iki korumanız ve aile yakınlarının olduğu iddia ediliyor. Konu hakkında kamuoyunu bilgilendirir misiniz?" diye sordu.

TEKİN: "İLK EVLADIMI ALLAH NASİP EDERSE ARALIK AYINDA KUCAĞIMA ALACAĞIM"

Kurtalan Kaymakamı Çağlar Tekin, Orhan Sarıbal'ın iddialarına Twitter hesabından cevap verdi ve "Sayın Orhan Sarıbal, ilk evladımı Allah nasip ederse Aralık ayında kucağıma alacağım. Korumalarım polis ve jandarma personeli olduğundan ayrıca bir görevlendirme söz konusu değil. Aileme gelince ben ve eşim hariç Siirt'te bulunan kan ve kayın hısımlığı dahil bir tane yakınım yok" ifadelerini kullandı.

SARIBAL ÖZÜR DİLEMEDİ, PAYLAŞIMINI SİLMEDİ

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Çağlar Tekin'e cevap verdi ve "Sayın Tekin, Kamuoyunu bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim" dedi. Orhan Sarıbal'ın gerçek dışı paylaşımını silmemesi dikkat çekti.

CHP BURSA MİLLETVEKİLİ ORHAN SARIBAL'IN SÖZ KONUSU PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞDI:

Abdülkadir Taştan: "Kaymakam Bey'in DM açık. Oradan da sorabilirdiniz."

Mehmet Arıcı: "Fıkra bu kadar mı?"

Mehmet Özcan: "Sayın vekilim kaymakam beye ulaşamadınız mı yoksa hattınız kullanıma kapalımı mı da burada yazdınız? İddia eden merci kimdir? Onu da paylaşırsanız kamuoyunu aydınlatırsanız daha hoş olur. Kaymakam beye iftara atıp devletin görevlisini yalan iddialar ile töhmet altında bırakanları öğrenelim