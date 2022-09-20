Tunç Soyer’i eleştirdi, görevden alındı!

Emre Ustaosmanoğlu'nun açıklamaları şöyleydi: "Bir kaç kişi bir araya gelince içindeki canavarı hortlatan, Osmanlı'nın şanlı tarihine ve ecdadımıza hakaret eden. Bu toprakların değerleriyle uzaktan bile alakası olmayan Tunç Soyer ve hesap sorması gereken öncelikle CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur."

"Sonrasında zaten bu millet 9 Eylül'de Tunç Soyer'in dedelerini nasıl denize döktüyse bu zihniyeti de denize dökecektir. Unutmayın!"

"İBB Meclisi Sultan Vahdettin'e hakaret etme yeri değildir. Osmanlının mirası bu topraklarda Osmanlıya hakaret edenlerin yeri yoktur. Bu hainleri çatısı altında barındıranlarda aynı ihanetin içerisindedir. Tarık Balyalı'ya bu milletten özür dile yada istifa et."

"Biri ecdadıma sövdü mü yanar ta ciğerim... Tarihimize ve ecdadımıza saldırma cesaretini gösterenler karşısında dün susmamıştık, bugünde susmayız, susmayacağız."