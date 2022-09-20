Yasakçı Albay açığa alındı

Kayseri 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürü Albay İlhan Coşkun, 6 Eylül'de başörtüsü ve sakalı yasaklayan bir emir yayımladı. Kurum içerisinde yayımlanan emirde, "Müdürlükte görev yapan tüm personelin, lojmanlarda ikamet eden subay-astsubay ve aileleri ile bunları ziyarete gelen misafirlerin ve iş takibine gelen şahısların türban, çember sakal, topuklara kadar uzanan pardösü vb. ideolojik amaç simgeleyen çağdışı kıyafetler ile fabrika müdürlüğüne girmesine ve komutanlık içerisinde gezmesine müsaade edilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.Skandalın ortaya çıkmasıyla, "Sehven imzaladım" diyerek geri adım atan Coşkun'un 2011'de yayımlanan emri yenilediği ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından görevden alınan Coşkun hakkında soruşturma başlatıldı. Büro Memursen Kayseri 2 No'lu Şube Başkanı Talip Şahin, "Albay İlhan Coşkun kamikazelik yapıyor. Uyanan hücreler yavaş yavaş uyanıyor. Danıştay sakalı kılık kıyafet yönetmeliğinden çıkardığı halde 'Sakal tıraşı olacaksınız' diye personeli zorlayarak kanuna aykırı davranıyor. Seçim yaklaştıkça 28 Şubat zihniyeti hortluyor. Kayseri'deki durum bunun en net göstergesi. Her seçim döneminde eski zihniyet alışkanlıkları tekrardan her alanda görülmeye başlıyor" diye konuştu. Kamudaki başörtüsü yasağı 2013'te, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki başörtüsü yasağı da 2017'de kaldırılmıştı.