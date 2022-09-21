10 liseliden 1’i İmam Hatip’te

Türkiye'nin Özgün Eğitim Modeli İmam Hatip Okulları 1913-2022 raporu, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yapıcı tarafından açıklandı. Türkiye genelindeki İmam Hatip okullarına ilişkin sayısal verilerin aktarıldığı rapora göre, İmam Hatip okullarının tüm okullar içindeki oranı 13.49. Tüm ortaokul ve lise öğrencileri arasındaki İmam Hatip öğrencisi oranları da lisede 10.34, ortaokulda 13.87 olarak paylaşıldı. Programda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Necmeddin Bilal Erdoğan, İmam Hatip okullarının Doğu'yu, Batı'yı çok iyi bilen ama kendi değerlerinden, kimliğinden ödün vermeden gelişmeyi öngören bir vizyon çizdiğini belirterek, "İslam coğrafyasına da önerilecek en iyi modellerden biri. Gençlerin lise yıllarında din eğitimi ile birlikte tüm eğitimi alabileceğini, din adamı olmadan herhangi bir meslek grubunda devam edebileceğini öngören bir çözüm modelidir. Bu modeli bütün İslam ülkeleri için modern, gelecek vaat eden bir model olarak anlatmak yerine kendi içinde mücadele veriyoruz. Bu da bizim talihsizliğimiz" dedi.