Başkan Erdoğan, New York’ta diplomasi trafiği! Liderlerle tek tek görüştü

Erdoğan, New York'ta da bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda bazı liderleri Türkevi'nde kabul eden Erdoğan, bazılarıyla da BM Genel Merkezi'nde görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Ürdün Kralı 2. Abdullah, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El-Menfi, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed El-Alimi, Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Eduardo Giammattei Falla, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail Başbakanı Yair Lapid ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile Türkevi'nde bir araya geldi.