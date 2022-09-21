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Giriş Tarihi: 21.9.2022 14:33 Son Güncelleme: 21.9.2022 14:34

Emre Olur’a tutuklama talebi

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Emre Olur’a tutuklama talebi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gözaltına alınan Emre Olur’un ülkeye getirilmesinin ardından emniyet işlemleri tamamlandı. Adliyeye getirilen şüpheli Olur, tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Emre Olur, geçtiğimiz Pazar günü Arnavutluk Tiran'da yakalanarak gözaltına alınmış, ardından Türkiye'ye getirilmişti. Polisin İnterpol aracılığıyla teslim aldığı Olur, tarifeli uçakla getirildiği İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülmüştü.

SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyet işlemlerinin tamamlanan şüpheli Emre Olur, bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta verdiği ifadenin ardından şüpheli Emre Olur, tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Sedat Peker’in kilit adamı Emre Olur İstanbul’a getirildi

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Emre Olur’a tutuklama talebi
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