Evlat nöbeti tutan ailelerden Kılıçdaroğlu’na afiş tepkisi: Anneleri görmüyor ama PKK ile barışıyor

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisini eleştirmek için asılan afişler önünde verdiği poz ve yaptığı paylaşım annelerin tepkisine neden oldu. CHP'li isimlerin tepki çeken sözlerinin yer aldığı afişlerde Kılıçdaroğlu'nun "Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım" sözlerinin yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "2023 seçimlerini kazanırsak HDP'ye bakanlık verilebilir" ifadeleri yer aldı. Başka bir afişte ise CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun "İktidara gelirsek İHA ve SİHA üretimi duracak" cümlesine yer verildi. Söz konusu afişlerin önünde poz veren Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına da "Biz barışacağız" notunu düştü.Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına, HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerden tepki geldi. 14 yaşında kaçırılan oğlu Serdar için eylem yapan anne H. Y. CHP'nin hiçbir zaman iktidara gelemeyeceğini belirterek, "Bizim çocuklarımız için mücadele edeceği yerde Kılıçdaroğlu, gidip HDP ve PKK ile ahbap oldu. Onlara vaatlerde bulunuyor. Tayyip Erdoğan'dan başka kimseyi istemiyoruz.Ben oğlumu feda etmişim, isterlerse gelip beni de öldürsünler" ifadelerini kullandı. Kaçırılan oğlu Rojhat ve şehit edilen Sami Çiftçi için evlat nöbeti tutan anne N. Ç. de, Selahattin Demirtaş için hazırlanan afişin önünde poz veren Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Acılı anne "Kılıçdaroğlu HDP ile yaptığı her şey ve sözleriyle burada 4 yıldır nöbet tutan annelerin ciğerini bir kez daha yakıyor. CHP, İHA ve SİHA fabrikalarını kapatacağı yerde, PKK ve HDP'den hesap sormuyor, aksine barışacağını söylüyor. Akıl alır gibi değil" ifadelerini kullandı.