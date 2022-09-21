GENÇKONFED’eden gençlik araştırması :Gençler mutluluğu sosyal medyada arıyor

Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu (Gençkonfed) Başkanı Bilal Okudan, günümüzde gençlerin sosyal medya kullanımları ve yaşam tarzıyla ilgili olarak iki ayrı anket gerçekleştirdi.

2021-2022 yılında öğrenci olanları kapsayan anket ile üniversiteler genelindeki sosyal medya kullanımlarının tespit edilmesi; insanların aidiyet duygusu ve dini algısı dahil olmak üzere yaşam tarzındaki çeşitlilikleri de değerlendirildi. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde bulunan üniversite öğrenci dernekleri de anket kapsamında yer aldı. Edinilen araştırma verilerinin analizi için ise akademisyenlerden destek alındı.

Anketle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Okudan, ilgili kurumları ve tarafları Türkiye'deki gençleri anlayabilmek için araştırmanın sonuçlarını iyi anlamaya davet ederek, söz konusu araştırmanın "bir fırsat niteliği" taşıdığını belirtti.

Araştırma sonuçlarını değerlendirmenin önemine vurgu yapan Okudan, "Gençlerimize bu yolda beraber olduğumuzu anlatmak için araştırmanın sonuçlarını değerlendirmek gerçekten çok önemli. Veriler bize nerede olduğumuza dair bir fikir vermeli" diye konuştu.

Gençkonfed, Türkiye'nin dört bir yanında yürütülen sosyal medya araştırmasıyla geleceği inşa edecek gençlerle öncelikli olarak somut bir temel iletişim oluşturmak ve bir eylem planı hazırlamak istiyor.

ARAŞTIRMA 3 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Toplamda 3 bölümden oluşan araştırmanın ilk bölümünde öğrencilere temel sorular yöneltildi.

Bu aşamada, gençlerin özellikle madde bağımlılıkları irdelenerek alkol ve sigara gibi alışkanlıkları da araştırıldı. İkinci bölümde ise gençlerin iletişim araçlarından nasıl etkilendikleri yer aldı. Anketle birlikte gençlerin sosyal medya kullanımlarının yanı sıra kitle iletişim araçlarının gençler üzerindeki etkileri de ölçüldü.

Son bölümde ise, gençlerin mutluluğa bakış açıları, sosyal hayata karşı olan refleksleri, sanal dünya ile gerçek dünya arasındaki ilişkileri, inanç sistemlerinin uygulama zaman aralıkları gibi yaşam tarzını anlamaya yönelik sorular soruldu.

Araştırma sonuçlarının yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

GENÇLER MUTLULUĞU SOSYAL MEDYADA ARIYOR

Türkiye'nin birçok şehrinde Gençkonfed tarafından yapılan araştırmalar devam ederken, söz konusu araştırmanın ön değerlendirilmesinden elde edilen sonuçlar şaşırttı.

Ankete katılan geçlerin sorulara verdiği cevaplara göre, ailelerin gençlere yönelik görev ve sorumlulukları büyük bir önem taşıyor. Araştırmayla; aile yapısındaki bozukluklarla, gençlerin madde kullanımı arasında da bir bağ tespit edilirken, gençlerin zaman yönetimi ve kullanımında oldukça başarısız oldukları, sosyal medya araçlarında bilinçsizce yer aldıkları görüldü.

Araştırma, son zamanlarda tartışmalara sebep olan gençlerin dini yönelimleri konusuyla ilgili de sorulara cevap aradı. Buna göre, gençlerin inançlarında anlamlı bir zayıflık görülmezken, zayıflık görülenlerin çoğunun bilgisizlikten kaynaklandığı ortaya çıktı.

Araştırmayla birlikte gençlerin sosyal medyada mutluluğu aradıkları, özellikle en yaygın kullanılan uygulama olması dolayısıyla Instagram, derinlemesine ve birçok yönden değerlendirilmesi gereken bir faktör olarak tanımlandı.