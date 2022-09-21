İBB 220 milyon TL’yi çöpe attı... Levazım Tüneli çürümeye terk edildi

220 MİLYON TL'LİK YATIRIM DURDURULDU

Raylı sistemlerin yanı sıra tünellere de önemli yatırımlar yapıldığını söyleyen Özdemir, "Şu anda üzerinde bulunduğumuz noktadan başlayarak Kilyos'a kadar devam edecek, İstanbul adına bir gerdanlık şeklindeki önemli 6 tünelden bir tanesinin olduğu noktadayız. Dolmabahçe-Levazım Tüneli 7,7 kilometre uzunluğunda iki tüp şeklinde, toplamda 3,5-4 kilometreye yakın bir mesafeyle başlanmış bir tünel. Bu noktada özellikle Kağıthane'den, Kabataş'tan ve Taksim'den gelen trafiği alarak Levazım bölgesini Levent'i, Ortaköy'e, Ulus'a gidecek trafiği düzenleyecek bir projeydi. Özellikle bu noktada 70 dakikada katedilen trafiği 5 dakikaya kadar düşürecek, sonrasında da özellikle 3. köprüye uzanacak boyutta planlanmış bir tüneldi. Fakat maalesef bu tünelin bin 400 metrelik uzunluğu tamamlandıktan sonra 220 milyonluk da bir yatırım gerçekleştirildikten sonra yeni yönetim görevi devraldıktan sonra üzülerek durdurduklarını gördük" ifadelerini kullandı.

Trafiğin çevresel etkilerinden söz eden Özdemir, İstanbul'daki trafik ne kadar kilitlenirse karbon emisyonu boyutunda da o kadar ciddi sıkıntıların ortaya çıktığını söyledi.

