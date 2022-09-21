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Giriş Tarihi: 21.9.2022 16:25 Son Güncelleme: 21.9.2022 16:30

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 PKK'lı terörist teslim oldu

DHA
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 PKK’lı terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

PKK'da çözülmeler devam ediyor. Son olarak örgütten kaçan 2 terör örgütü mensubu daha teslim oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bakanlık koordinasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, 2 terörist daha terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristlerin, 2015'te terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

İkna çalışmaları sonucunda, yılbaşından bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısı 92'ye ulaştı.

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İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 PKK'lı terörist teslim oldu
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