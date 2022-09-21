Polis Koleji üyelerine ve soru çalanlara operasyon

ANKARA'DAkapatılan Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Koleji'nden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ tarafından takibe alınarak okul dönemi ve sonrasında örgüte bağlılık ve sadakatlerine göre kodlandığı ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasının ardından Ankara merkezli 8 ilde 7'si avukat 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 2013 KPSS sınav sorularını örgütün çalışma evlerine taşıyan 6'sı aktif kamu çalışanı 21 şüphelinin yakalanması için de 10 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi.