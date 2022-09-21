Tunç Soyer’i eleştirdi görevden alındı

SAADETPartisi İstanbul İl Başkanlığı'nın, Eyüpsultan İlçe Başkanı Emre Ustaosmanoğlu'nu görevden aldığı öğrenildi. Emre Ustaosmanoğlu, İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı'nın Osmanlı'ya ve padişah Sultan Vahideddin'e yönelik sözlerini eleştirmişti. Soyer ve Balyalı'nın açıklamalarına tepki gösteren Ustaosmanoğlu, sosyal paylaşım hesabından, "Bu millet 9 Eylül'de Tunç Soyer'in dedelerini nasıl denize döktüyse bu zihniyeti de denize dökecektir" paylaşımında bulunmuş, bir başka paylaşımında ise "Biri ecdadıma sövdü mü yanar ta ciğerim... Tarihimize ve ecdadımıza saldırma cesaretini gösterenler karşısında dün susmamıştık, bugün de susmayız, susmayacağız" ifadelerine yer vermişti. Ustaosmanoğlu son paylaşımında ise "Eyüpsultan İlçe Başkanlığı bayrağını kıymetli ağabeyim Mevlüt Karsavran'a teslim ettik. Hayırlara vesile olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.