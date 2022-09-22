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Giriş Tarihi: 22.9.2022 16:34

Terör örgütü PKK'nın korkulu rüyası oldular! Meteler, özel kuvvetlerden sonra tek birlik

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Terör örgütü PKK’nın korkulu rüyası oldular! Meteler, özel kuvvetlerden sonra tek birlik

Şırnak'ın dağlarında teröristlerin korkulu rüyası Meteler Jandarma Özel Harekat Taburu, Türkiye’de özel kuvvetlerden sonra üstün cesaret ve feragat beratına sahip tek birlik.

Yıllardır teröristlerle mücadele ediyor, örgüte sığındıkları dağlarda ağır darbe indiriyorlar. Kato'da, Cudi'de, Gabar'da, Faraşin'de Şırnak'ın tüm dağlarında bölücü terör örgütü PKK'nın korkulu rüyası olan Meteler 7/24 teyakkuzda. 7/24 operasyonlara hazır olan Meteler Jandarma Özel Harekat Taburu 30 yıl önce kuruldu. Meteler Jandarma Özel Harekat Taburu'nun 48 şehidi ve çok sayıda gazisi bulunuyor. Yurt içi operasyonlarında ön planda olan Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Meteler Jandarma Özel Harekat Taburu, operasyonlardan arta kalan zamanlarda kondisyonları korumak için sürekli eğitim ve spor yapıyor. Zorlu kış şartlarında, yazın sıcağında sarp ve dağlık arazilerde karşılaşabilecekleri her türlü zorluğa karşı eğitim alıyorlar.

Meteler jandarma özel Harekat Taburu, sabahları kondisyonlarını korumak ve her zaman operasyona hazır olmak için güne spor ile başlıyorlar.

Spor sonrasında arazide karşılaşabilecekleri el yapımı patlayıcı, mayın ve her türlü patlayıcıya karşı METİ timleri tarafından eğitim veriliyor. Daha sonra dağlık arazi ve sarp kayalarda ulaşılması imkansız olan yerlere ulaşmak, oralardaki sığınak ve mağaraları imha etmek için ise dağcılık eğitimi alıyorlar.

Meteler jandarma Özel Harekat Birlikleri tüm bu eğitimlerin yanı sıra arazide, meskun mahal operasyonlarında pratik kazanmak için özel olarak tasarlanan parkurlarda atış eğitimi yapıyor, keskin nişancılar ise BORA 12 yerli silah ile uzun mesafe atış yapıyor.

Operasyonlarda kullanılan yerli ve milli silah ile teçhizat Mehmetçiğin en büyük yardımcısı. Her zaman tetikte olan Meteler gelen emirle birlikte 3 dakika içinde operasyonlara çıkacak şekilde kapıda hazır oluyorlar. Operasyona çıkan Metelerin tek düşündüğü şey ise vatan aşkı ve yanındaki arkadaşı.

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Terör örgütü PKK'nın korkulu rüyası oldular! Meteler, özel kuvvetlerden sonra tek birlik
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