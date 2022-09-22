Terör örgütü PKK’nın korkulu rüyası oldular! Meteler, özel kuvvetlerden sonra tek birlik

Yıllardır teröristlerle mücadele ediyor, örgüte sığındıkları dağlarda ağır darbe indiriyorlar. Kato'da, Cudi'de, Gabar'da, Faraşin'de Şırnak'ın tüm dağlarında bölücü terör örgütü PKK'nın korkulu rüyası olan Meteler 7/24 teyakkuzda. 7/24 operasyonlara hazır olan Meteler Jandarma Özel Harekat Taburu 30 yıl önce kuruldu. Meteler Jandarma Özel Harekat Taburu'nun 48 şehidi ve çok sayıda gazisi bulunuyor. Yurt içi operasyonlarında ön planda olan Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Meteler Jandarma Özel Harekat Taburu, operasyonlardan arta kalan zamanlarda kondisyonları korumak için sürekli eğitim ve spor yapıyor. Zorlu kış şartlarında, yazın sıcağında sarp ve dağlık arazilerde karşılaşabilecekleri her türlü zorluğa karşı eğitim alıyorlar.