‘Artık yeter düşün yakamızdan’

VAN'da çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il başkanlığı önünde eylem yapan aile sayısı 34 oldu. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti. Ağabeyi 2014 yılında kandırılarak dağa götürülen Şahin Salim de ailelere destek vererek eyleme katıldı. Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Şehidime dokunma, onlar bize emanet", "Anneler HDP'yi lanetliyor", "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı. HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.