Gaziemir Belediye Başkanı’na 8 yıla kadar hapis istemi

İzmir'ın Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sosyal medya paylaşımları yaptığı iddiasıyla açılan davada mütalaa açıklandı. İzmir 34. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Arda'nın "zincirleme suç" oluşacak şekilde "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunu işlediği kanaatine vardığını belirten savcı, sanığın Türk Ceza Kanunu'nun 299/1-2 ve 43. maddeleri gereğince 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatının mütalaaya karşı savunma için süre istemesi üzerine duruşma 20 Aralık'a ertelendi.