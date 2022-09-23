Yunanistan’a geçmeye çalışan 4 FETÖ’cü yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan, aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen ve astsubayın bulunduğu 4 FETÖ/ PDY mensubu ve 1 organizatör yakalandı. Uzunköprü'de haklarında FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde adli kontrol şartı bulunan 4 kişi, yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Terörle Mücadele ekipleri tarafından takip edildiklerinden habersiz olan S.D., S.Y., S.A., ve M.S.D. isimli şahıslar, kendilerini yasadışı yollardan Yunanistan'a geçirmek için anlaştıkları şoför ve organizatör olan F.T. isimli şahısla bağlantı kurarak İstanbul'dan Edirne'nin Uzunköprü ilçesine geldi. İlçeye bağlı Demirtaş Mahallesi'nde bulunan tren istasyonu civarında sınırı geçmek için hazırlık yapan şahıslar, Uzunköprü Kaçakçılık Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandılar. Gözaltına alınarak Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Bir kişi ise ev hapsine mahkûm edildi. Yakalanan FETÖ/PDY mensuplarını yasadışı yollardan yurtdışına kaçırmaya çalıştığı iddia edilen F.T. isimli şahıs hakkında ise 'kaçakçılık' suçundan işlem başlatıldı.