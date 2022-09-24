Adaları adım adım izliyoruz

TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Pretorya'da düzenlenen Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı'nda (Africa Aerospace and Defence Show- AAD2022) SABAH'a konuştu. Hürkuş, Atak, Aksungur ve Şimşek Anka gibi başarılı Türk savunma ürünlerinin de sergilendiği fuarda yürütülen çalışmaları, Sabah muhabiri Hakan Tekin'e değerlendiren Yıldız, şunları kaydetti:ANKA, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen bir uçak. AKSUNGUR, ANKA'nın çift motorlu hali. AKSUNGUR'un faydalı yük taşımasını ve havada kalma süresini geliştirdik. 50 saat havada kalabiliyor. 12 tane MAM-L ile 12 saat görev yapabiliyor. AKSUNGUR'u şu ana kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ve Cumhurbaşkanlığı'na teslim ettik. Deniz Kuvvetleri bunu NATO görevlerinde de kullanıyor. Dalaman'dan kalkıyor tüm Akdeniz'i dolaşıyor, Karadeniz'e çıkıyor. Karadeniz'de serseri mayınları bulmak için kullanılıyor. Bir kalkışta birden fazla görevi icra edebiliyor. Aksi takdirde bu görevleri yapacak en az 3 farklı uçak kullanmanız gerekiyor. Çok etkin ve verimli bir uçak.Özelikle Yunanistan'ın silahlandırdığı adalar AKSUNGUR'la tespit edilebiliyor. 8 kilometre mesafeden bir kişinin elinde silah mı var, sopa mı var, gündüz ve gece ayırt edebilirsiniz.Adalarda gemi, tank, tüfek gibi hepsini takip edilebiliyor. Hatta adalara kimin gelip gittiği bile tespit edebiliyor.Yunanistan'ın attığı adımın röntgeni çekiliyor. Kuvvetlerimiz bunları etkin ve verimli bir şekilde kullanıyor. Anka'ya 5 ayrı kamerayı entegre ettik. Mam-l, Cirit ve Umtas entegre edilmiş durumda. AKSUNGUR'a KGK ve HGK mühimmatlarını entegre ettik.