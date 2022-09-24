Yunanistan yine ölüme itti! Ayvacık açıklarında göçmen faciası: 4’ü çocuk, 6 ölü

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, 15 kaçak göçmeni kurtarırken, 4'ü çocuk, 6 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kurtarılan kaçak göçmenlerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.