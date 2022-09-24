Haberler Gündem Haberleri Yunanistan yine ölüme itti! Ayvacık açıklarında göçmen faciası: 4'ü çocuk, 6 ölü
Giriş Tarihi: 24.9.2022 14:25 Son Güncelleme: 24.9.2022 15:16

Yunanistan yine ölüme itti! Ayvacık açıklarında göçmen faciası: 4'ü çocuk, 6 ölü

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Yunanistan yine ölüme itti! Ayvacık açıklarında göçmen faciası: 4’ü çocuk, 6 ölü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin batması sonucu 4'ü çocuk, toplam 6 kişi hayatını kaybetti. 15 kişi kurtarılırken, kayıp 1 kişi için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. Edinilen son dakika bilgisine göre kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin Yunan sahil güvenlik güçleri tarafından batırıldığı öğrenildi.

Çanakkale Sahil Güvenlik Komutanlığı, bugün sabah saatlerinde Babakale açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu fiber teknenin Yunan sahil botları tarafından battığı ihbarını aldı.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, 15 kaçak göçmeni kurtarırken, 4'ü çocuk, 6 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kurtarılan kaçak göçmenlerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaçak göçmenlerin verdiği bilgi doğrultusunda kayıp 1 göçmen için bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

YUNAN SAHİL GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN BATIRILDI

Edinilen son dakika bilgisine göre kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin Yunan sahil güvenlik güçleri tarafından batırıldığı öğrenildi

ARKADAŞINA GÖNDER
Yunanistan yine ölüme itti! Ayvacık açıklarında göçmen faciası: 4'ü çocuk, 6 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA