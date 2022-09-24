Bakan Soylu: Biz iyilik medeniyetinin çocuklarıyız

'BİZ BURADAN YAPILAN YARDIMLARI GÖTÜRMEYE YETİŞEMİYORUZ'

Türkiye'de hayır konusunda dünyaya örnek anlayış ortaya koyulduğunu belirten Bakan Soylu, "Biz bundan 15 gün önce kıymetli bakanımız Murat Kurum bey ile Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatları, arzuları ve o insanlık konusunda ortaya koymuş olduğu ve bütün dünyaya örnek olan anlayışları çerçevesinde Pakistan'a gittik. Kara yoluyla ilgili sel alanına ulaştık. Hakikaten 3'te 1'i sular altında Pakistan gördük. Dünyada bu konuda 1 numara olduğumuzu söylemek isterim; sadece milli gelirine oranla değil; yaptığı yardımın büyüklüğü açısından da nicelik olarak da insani yardım içerisinde Türkiye, Amerika'dan zengin değil Almanya'dan zengin değil ama Allah, bu millete öyle yüce gönüllülük vermiş ki gönlü zengin dünyanın her tarafına ulaşabilecek bir kabiliyete sahip. Şunu söyleyeyim; biz buradan yapılan yardımları trenlerle götürmeye yetişemiyoruz. Yani uçaklarla hava köprüsüyle götürmeye yetişemiyoruz. Orada da bir sistem kurduk. Orada da dağıtmaya yetişemiyoruz. Çadırlar kurmaya yetişemiyoruz. Şunu söyleyeyim; Elazığ ve Malatya depreminde sadece 30 bin çadır verdik. Şu anda 30 bin çadır gönderdik ama Pakistan'ın 3'te 1'i diyorum 250-260 milyon nüfusu olan bir ülkeden bahsediyorum. Hala Himalayalardan sular eriyor ve sular yükseliyor. Allah muhafaza etsin. Allah onların da yardımcısı olsun" diye konuştu.

Türk milletinin dünyanın her yerinde olduğunu kaydeden Soylu, "Buradan Bangladeş'e, Arakan'a, Filistin'e, Yemen'e, Lübnan'a kadar her tarafa elinden gelen bütün desteği ortaya koyan bir anlayışı sergilemektedir. Böyle bir milletin evladı olmaktan, böyle bir milletin sorumluluğunu taşımaktan insanlığın ne olduğunu bütün dünyaya gösteren anlayışı ortaya koyan bir milletin evladı olmaktan büyük bir onur duyuyoruz. İşte onun bir parçasını da bugün burada hem de çok özel bir anlayış ve hizmetle birlikte yaşıyoruz. Özel gereksinimli çocuklar için burada 16 derslikli ve inşallah önümüzdeki eğitim öğretim yılına da yetişecek. Bir özelliği daha var bizim yerel mimarimizle de bütünleşen bu anlayışı da taşıyan yani sadece bir iyilik mirası bırakılmıyor. Aynı zamanda geleneğimiz, göreneğimiz, mimarimizin de bir mirası bırakılıyor. Allah razı olsun. Allah tuttuğunuzu altın etsin. Allah hayrınızı kabul etsin" dedi.