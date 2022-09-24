Bakan Soylu: Biz iyilik medeniyetinin çocuklarıyız

İçişleri Bakanı Soylu, çeşitli programlara katılmak üzere Trabzon'a geldi. Bakan Soylu, ilk olarak Sürmene ilçesinde iş insanı Mehmet Ali Kancıoğlu'nun annesi ve babasının adını taşıyan Sürmene Saniye ve İlyas Kancıoğlu Özel Eğitim Okulu'nun temel atma töreni, Köprübaşı ilçesinde Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un anne ve babası adına yaptırdığı Hatice-Aslan Aksoy Anaokulu'nun açılış törenine katıldı
Sürmene Saniye ve İlyas Kancıoğlu Özel Eğitim Okulu'nun temel atma töreninde konuşan Bakan Soylu, okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Ben genelde İçişleri Bakanlığı'nın veya daha önce yapığım görevlerde bir açılış yapmaktan imtina ederim. Temel atmaktan da imtina ederim ama hayır olunca koşarım. Açılışına da koşarım. Türkiye'nin neresi olursa olsun çünkü hayır sahiplerini gönüllendirmek lazım. Onları takdir etmek lazım ve onları attıkları adım konusunda milletimizde de toplum içerisinde de farkındalık oluşturmak lazım" diye konuştu.
'BİZ BURADAN YAPILAN YARDIMLARI GÖTÜRMEYE YETİŞEMİYORUZ'
Türkiye'de hayır konusunda dünyaya örnek anlayış ortaya koyulduğunu belirten Bakan Soylu, "Biz bundan 15 gün önce kıymetli bakanımız Murat Kurum bey ile Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatları, arzuları ve o insanlık konusunda ortaya koymuş olduğu ve bütün dünyaya örnek olan anlayışları çerçevesinde Pakistan'a gittik. Kara yoluyla ilgili sel alanına ulaştık. Hakikaten 3'te 1'i sular altında Pakistan gördük. Dünyada bu konuda 1 numara olduğumuzu söylemek isterim; sadece milli gelirine oranla değil; yaptığı yardımın büyüklüğü açısından da nicelik olarak da insani yardım içerisinde Türkiye, Amerika'dan zengin değil Almanya'dan zengin değil ama Allah, bu millete öyle yüce gönüllülük vermiş ki gönlü zengin dünyanın her tarafına ulaşabilecek bir kabiliyete sahip. Şunu söyleyeyim; biz buradan yapılan yardımları trenlerle götürmeye yetişemiyoruz. Yani uçaklarla hava köprüsüyle götürmeye yetişemiyoruz. Orada da bir sistem kurduk. Orada da dağıtmaya yetişemiyoruz. Çadırlar kurmaya yetişemiyoruz. Şunu söyleyeyim; Elazığ ve Malatya depreminde sadece 30 bin çadır verdik. Şu anda 30 bin çadır gönderdik ama Pakistan'ın 3'te 1'i diyorum 250-260 milyon nüfusu olan bir ülkeden bahsediyorum. Hala Himalayalardan sular eriyor ve sular yükseliyor. Allah muhafaza etsin. Allah onların da yardımcısı olsun" diye konuştu.
Türk milletinin dünyanın her yerinde olduğunu kaydeden Soylu, "Buradan Bangladeş'e, Arakan'a, Filistin'e, Yemen'e, Lübnan'a kadar her tarafa elinden gelen bütün desteği ortaya koyan bir anlayışı sergilemektedir. Böyle bir milletin evladı olmaktan, böyle bir milletin sorumluluğunu taşımaktan insanlığın ne olduğunu bütün dünyaya gösteren anlayışı ortaya koyan bir milletin evladı olmaktan büyük bir onur duyuyoruz. İşte onun bir parçasını da bugün burada hem de çok özel bir anlayış ve hizmetle birlikte yaşıyoruz. Özel gereksinimli çocuklar için burada 16 derslikli ve inşallah önümüzdeki eğitim öğretim yılına da yetişecek. Bir özelliği daha var bizim yerel mimarimizle de bütünleşen bu anlayışı da taşıyan yani sadece bir iyilik mirası bırakılmıyor. Aynı zamanda geleneğimiz, göreneğimiz, mimarimizin de bir mirası bırakılıyor. Allah razı olsun. Allah tuttuğunuzu altın etsin. Allah hayrınızı kabul etsin" dedi.
Konuşmaların ardından Saniye ve İlyas Kancıoğlu Özel Eğitim Okulu'nun temel atma töreni gerçekleştirildi.
"İYİLİK MEDENİYETİ, BİZİM ÜLKEMİZİN VE MİLLETİMİZİN EN ÖNEMLİ VASIFLARINDAN BİRİDİR. BİZ İYİLİK MEDENİYETİNİN ÇOCUKLARIYIZ"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sürmene ilçesindeki temel atma töreninin ardından Köprübaşı ilçesine geçerek Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un anne ve babası adına yaptırdığı Hatice-Aslan Aksoy Anaokulu'nun açılışına katıldı.
Açılış töreninde Aksoy ailesine adına konuşan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy "Ben buraya yaklaşık 500 metre mesafede olan bir evde doğdum. Ben doğduktan sonra evimizde elektrik olmadığı zamanları bilirim. Köprübaşı'nın ekonomik zorluklar olduğu bir dönemde eğitimin çok önemli olduğunu o tarihlerde farketmiştik. Eğitimde anne babamızın rolü bize çok fazla. Annem ve babam 10 çocuk sahibi. Hayatta olan 9 kardeşiz. Bizlerin yetişmesinde özel gayretleri var. Çocukluğumuzda yaramazlık yaptığımızda bile sesini yükseltmeden bizleri sevgiyle büyüten sevgili annem, terzilik yaparak öğrenci eğiterek, aile ekonomisine çok ciddi katkılar sağlamıştır. Disiplinli yapıya sahip olan babamızda eğitimimiz konusunda oldukça hassastır. Her türlü fedakarlığı yapmış, ciddi süreç ortaya koymuştur" diye konuştu.
"İYİLİK MEDENİYETİ, BİZİM ÜLKEMİZİN VE MİLLETİMİZİN EN ÖNEMLİ VASIFLARINDAN BİRİDİR"
Bakan Süleyman Soylu ise törende yaptığı konuşmada "Aslan amcamız, nezaketiyle, zarifliği ile aynı zamanda beyefendiliği ile aynı zamanda Karadeniz insanının o kuşatıcılığı ve sevgisiyle gücündeki tebessümü ve bir insana 'İyiki geldin, onu gördüm' dedirtecek anlayışla bizi burada karşılardı. Bugün evlatları, yakınları burada çok güzel eseri icra ettiler. Tam da Aslan amca ve kıymetli eşinin hayatının özeti gibi burada bu eseri icra ettiler. Eseri icra edenler, onu bir vesile ile burada bir hizmetle buluşturanlar kadar, hayır haline teşrif edenlerde de aynı kıymettedir. Hizmet nasip işidir. Önünüzden geçer dokumazsınız. Kapınıza kadar gelir yapamazsınız. Aksoy ailesi sadece bir anaokulu yapmadı. Hatice hanım ve Aslan beyin isimlerini oraya nakşederek amel defterlerini sürekli açık tutacak adımı attı. Her gelen çocuk nasiplenecek. Anneler babalar dua edecekler. Öğretmenler güzel tesiste hizmet verdikleri için teşekkür ve şükranlarını iletecekler. Aynı zamanda bir kişinin doğduğu yere hizmet etmesi kadar mübarek iş yoktur. O da aynı hayır kapısıdır. İyilik medeniyeti, bizim ülkemizin ve milletimizin en önemli vasıflarından biridir. Biz iyilik medeniyetinin çocuklarıyız" şeklinde konuştu.
"DENİZİN ÖTESİNDE BİR HAYIRLAR ÜLKESİ VAR; ADI TÜRKİYE"
Dünyanın en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan Lübnan'da 0-2 yaş arasındaki çocukların süt ile buluşmalarını sağlayan bir ülke olduklarını ifade eden bakan Soylu "Cumhurbaşkanımız bana bir talimat verdi ve 'Lübnan'daki 0-2 yaş arasındaki çocukların bütün süt ihtiyacını biz karşılayacağız' dedi. O günden itibaren bizim iyilik gemilerimiz Mersin'den kalkar Lübnan'a gider. Geçen 15 gün önce AFAD başkanımız oradaydı. Orada tarif şöyle 'Denizin ötesinde bir hayırlar ülkesi var; adı Türkiye. Denizin ötesinde bir hayırlar milleti var; adı Türk milleti. Denizin ötesinde bir lider var, hayır lideri; adı Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadelerini kullandı.
Bakan Süleyman Soylu, birilerinin oy uğruna Türk milletini ırkçı göstermeye çalıştığına dikkat çekerek "Sadece siyaset uğruna, yabancı düşmanlığını bu ülkeye nakşetmek isteyenler sadece bir tek oy uğruna memleketimizi farklı göstermeye, insanlarımızı farklı göstermeye, bizi bir ırkçılığın içerisine bizi koymaya, bizi o güzel karakterimizden ayırmaya çalışıyorlar. Biz Müslümanız. Hiç kimse Peygamber Efendimizin veda hutbesini unutmasın. Hiç kimsenin zihninden çıkmasın. Biz bu topraklarda etrafımızdaki bütün coğrafyanın karşı karşıya kaldığı sıkıntıların sorumluluğunu yaşayan bir milletiz. Bugüne kadar hiçbir kimseye sırtımızı dönmedik" dedi.
Konuşmaların ardından okulun açılışı yapıldı, sınıflar gezildi.