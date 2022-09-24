Tacizci başkan hakkında gerekçeli karar açıklandı “Gel sana kaz ısmarlayayım… Semaveri yak geliyorum”

Yanında çalışan çaycı kadın S.Y.'ye cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan evli ve 2 çocuk babası 56 yaşındaki CHP eski il Başkanı Bülent Oğuz'la ilgili gerekçeli karar hazırlandı. Tacize maruz kalan kadın, parti yönetiminin 'kanıt yok' demesi üzerine ses kaydı almıştı. Ses kayıtlarına montaj diyen Oğuz'un bu iddiası yapılan teknik analizlerle çürütülmüştü. SABAH'ın gündeme getirdiği skandal sonrası CHP Genel Merkezi, Oğuz'u görevden almak zorunda kaldı. Oğuz, Erzurum Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada 'cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme gerekçeli kararı açıkladı.



KANTARON YAĞIYLA MASAJ

Gerekçeyi kararda kadının ifadelerine yer verildi. Bülent Oğuz'un tacizleri nedeniyle 3 kez işi bıraktığını ve her defasından 'Çoluğun çocuğun var. Gel çalış' denildiği için tekrar işe döndüğünü anlatan 40 yaşındaki S.Y. ifadesinde tacizi şu sözlerle anlattı:

* "İşe başladıktan 3-4 ay sonra beni taciz etmeye başladı. Ben işe geldiğimde bazen gelmiş oluyordu. Kimse olmuyordu. Kendi odasında soyunuyordu. Kontaron yağı almıştı. Bana her gün 'masaj yap' diyordu.



Masaj yapmak zorunda kaldım. Kapıyı kilitliyordu ve belinde silahı vardı. Korkuyordum. Kendi masasına 10 lira atıyor, 'gel önümde eğil al' diyordu. Ben tüm bunlardan ve tacizlerden dolayı işi 3 kere bıraktım. Her defasında gelip benden özür diledi. 'Bir daha yapmayacağım' dedi. İşi bıraktıktan sonra da sürekli aramaya başladı. 'Gel sana kaz ısmarlayayım, semaveri yak geliyorum' Sanki adamın kırk yıllık karısıyım"

*"Ben eşinden boşanmış, iki çocuğu olan bir kadınım. Pandemi döneminde çalışıyordum. Bana 2 bin lira maaş veriyordu 3 bin 500 liraya imza attırıyordu. Şikayetçi olacağımı öğrenince bana 20 bin lira vermek istedi. 'Al çoluğunu çoğunu git. Nereye gidersen sana iş ayarlayacağız' dedi. Ben kabul etmedim. Hukuk yoluna başvuracağımı söyledim"



NÜFUZU KÖTÜYE KULLANMAKTAN CEZASI ARTIRILDI

Gerekçeli kararda Bülent Oğuz'a cinsel saldırı suçunun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer, suçun konusunun önemi ve meydana gelen zararın ağırlığı nedeniyle 5 yıl hapis cezası verildiği, suçta nüfuzu kötüye kullanma sebebiyle ise verilen cezanın 7 yıl 6 aya çıkarıldığına yer verildi. Mahkeme heyetinin suçun birden çok olması sebebiyle cezayı artırarak 8 yıl 6 ay 15 güne çıkardığı, yargılama sürecindeki iyi hal indirimiyle cezanın 7 yıl 9 ay 22 gün olarak belirlendiği de ifade edildi.