"İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye" Sakarya'dan başladı

Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması etkinliğinde konuşan İnan, Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Erdoğan'ın 1,5 yılda 24 gençlik buluşmasında gençlerle bir araya gelerek talepleri, şikayetleri ve önerileri dinlediğini belirten İnan, hemen akabinde yurtlardaki internet kotasının artırılması, bedelli askerliğin kapsamının genişletilmesi, öğrenci affı, yaz aylarında KYK yurtlarında gençlerin ücretsiz konaklaması, yurt kontenjanlarının artırılması ve öğrenim kredilerinin geri ödenmesinde sadece ana paranın alınması gibi birçok hususu neticeye ulaştırdığını kaydetti.

İnan, zaman zaman "Gençler hükümete ve Cumhurbaşkanına güveniyor mu?" diye kendilerine sorulduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Bu soruyu soranlara Sakarya'nın en büyük kapalı spor salonunu hınca hınç dolduran gençlerimiz cevap vermiştir. Sayın Cumhurbaşkanım bu salonda bulunan tüm gençler 25 yaş altı. Sizden önce, AK Parti'den önce bu salonda bulunan genlerin seçilme hakkı yoktu. Asıl şimdi biz onlara soralım, gençler seçilme yaşını önce 30'dan 25'e sonradan da 18'e indiren lidere mi güvenir yoksa her defasında seçilme yaşı düşürülürken buna karşı duran Cumhuriyet Halk Partisine mi güvenir? Gençler son 20 yılda ekonomiden sanayiye, sağlıktan ulaşıma Türkiye'yi bir üst lige taşıyan Recep Tayyip Erdoğan'a mı güvenir, yoksa her yatırımın önünde takoz olan muhalefete mi? Ülkemizi küresel sistemde oyun kurucu pozisyonuna taşıyan ve dünyanın saygı gösterdiği bir ülke haline getiren Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mı güvenir, yoksa Batı'nın gönüllü taşeronluğunu yapmaya talip muhalefete mi güvenir? Tüm çalışma arkadaşlarından genel merkezdeki genel başkan yardımcılarına, parlamentodaki milletvekillerine ve bakanlık kadrolarına kadar her merhalede gençliği yol arkadaşı yapmış Recep Tayyip Erdoğan'a mı güvenir, yoksa sadece gençleri istismar ettikleri bir ideolojinin bekçileri, emanetçileri olarak gören muhalefet partilerine mi?"

Gençlerin Erdoğan'a güvendiğini vurgulayan İnan, "Dün de olduğu gibi bugün de Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyor. Önümüzdeki seçimlerde ilk defa oy kullanacak 6 milyon gencin desteğiyle Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden başkan yapacak, AK Parti'mizi yeniden rekor oyla iktidar yapacağız. Sözümüz olsun Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye'deki tüm il ilçe ve mahallelerde gerçekleştireceğimiz 'İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye' programlarıyla Haziran 2023'te gençlerden en fazla oy aldığımız bir seçim olacak. İnşallah bu seçimde AK gençlik tek dokunuşla sandığa mührünü vuracaktır." ifadesini kullandı.