İranlı suikast çetesine 24 yıl hapis istendi

SABAH'ın uluslararası arenada ses getiren haberi "İran istihbaratının İsrail asıllı işadamı Yair Geller'e yönelik planladığı ve MİT'in radarına takılan suikast girişimi"yle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İran nükleer programının mimarı Muhsin Fahrizade cinayetine misilleme amacıyla Geller'i hedef alan İranlı 6 kişilik suikast hücresine yönelik soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 5 şüphelinin "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 17 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Şüphelilerden hücrenin sorumlusu Saleh Moshtagh'ın (44) ise hem "casusluk" hem de "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından 19 yıldan 28 yıla kadar hapsi istendi.Havacılık-savunma sanayii, teknoloji, yazılım ve CNC tezgâhları üreten CNC İleri Teknoloji ve Mühendislik şirketinin sahibi Yair Geller'in 'müşteki' sıfatıyla verdiği ifade iddianamede yer aldı. 1 Aralık 2021 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren Geller'in, ekim ayı içerisinde öldürüleceğine ilişkin duyum aldığını vurgulayarak, "1996 yılından itibaren Türkiye'de ikamet ederim. Zaman zaman İsrail'e gidip gelirim ancak son 5-6 yıldır sürekli olarak Türkiye'de kalırım. İstanbul Çatalca'da faaliyet gösteren CNC İleri Teknoloji Mühendislik isimli şirketin kurucusu ve sahibiyim. Bu tarihten yaklaşık 6 hafta önce öldürülmek istendiğimi öğrendim. Bana yönelik herhangi bir eylem hazırlığında veya eylem girişiminde olan kişi veya kişilerin ilgili kurumlarınızca tespit edilmesi ve yakalanması durumunda davacı ve şikâyetçiyim" şeklinde ifade verdiği ortaya çıktı.İddianameye göre hücrenin başında İran'da firari durumda bulunan Yasin Taheremamkendi (53) isimli şüpheli yer alırken, hücre liderinin İstanbul'daki işlemleri ise yine İranlı Saleh Moshtagh Bighouz tarafından yapıldı. Geller'in hem Çatalca'da bulunan şirketi hem de Beşiktaş'ta bulunan ikametinin fotoğrafları şüpheli Osman Çolak tarafından çekildi. Fotoğraflar İran'da bulunan hücre sorumlusu Yasin Taheremamkendi'ye gönderildi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. İlk duruşmanın 13 Ekim tarihinde görüleceği öğrenildi.