Kiracıları sevindiren karar

Edirne'de evi boşaltmasını istediği kiracısının elektrik ve suyunu kestirdiği gerekçesiyle hakkında dava açılan ev sahibiyle ilgili mahkeme kararı açıklandı. İddiaya göre, Edirne'nin Fatih Mahallesi'nde yaşayan Y.D., aynı konutta kiracı olarak kalması konusunda aylık 1000 TL ödemek şartıyla sözlü olarak anlaşmaya vardıkları B.Z.'ye evini sattı. İlerleyen haftalarda ev sahibi B.Z., kiracısından evi boşaltmasını istedi. Kiracının evi boşaltmayı kabul etmemesi üzerine ev sahibi, Edirne Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü'ne "eski malik tarafından evin işgal edilmek suretiyle tecavüzde bulunulduğu" iddiasıyla şikâyette bulundu. Valilik, ev sahibinin müracaatının reddine karar verdi. Kararda evini satan Y.D.'nin belirtilen adreste halen ikamet etmekte olduğu, evi satın alan B.Z.'nin bu evde hiç oturmadığı ve konutu hâlâ kullanmakta olan kiracı konumundaki Y.D.'nin zilyetliğinin devam ettiği belirtilerek, evi satın alan B.Z.'nin müracaatının reddine ve soruşturma giderlerini ödemesine karar verildi. Valilik kararının ardından bu kez de evin sahibi B.Z. aboneliklerin kendi adına kayıtlı olmasını fırsata çevirerek evin elektrik ve suyunu kestirdi. Mağdur olduğunu belirten kiracı Y.D. soluğu Edirne Adliyesi'nde aldı. Mahkeme, elektrik ve suyun kesilmemesi yönünde tedbir kararı verildi.