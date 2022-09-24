Kredilerde sigorta dayatmasına son

Ticaret Bakanlığı, tüketicinin korunması amacıyla bankalar tarafından kullandırılan kredilerde tüketici lehine bazı düzenlemelere gitti. Buna göre artık bankalar vatandaşa sigortalı ve sigortasız karşılaştırmalı ödeme planı teklifinde bulunacak. Ayrıca vatandaş cayma hakkı kullanımı için gerekli bildirimi yapmadan 14 gün içinde kredi borçlarını kapatması durumunda cayma hakkını kullanabilecek. Ticaret Bakanlığı, Tüketici Kredisi Sözleşmeleri ile Konut Finansmanı Sözleşmeleri yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair düzenlemeler hazırladı. Yeni düzenlemede, finansal piyasalarda kurulan sözleşme ve uygulamalarda tüketicilerin daha etkin ve fazla korunmaya ihtiyacı olduğu vurgulandı. Yapılan değişiklikte, tüketicilerin kredi sözleşmesi ve konut finansmanı sözleşmelerinde 30 gün önce bilgilendirme zorunluluğu kaldırıldı. Ayrıca, akdi ilişkinin sona ermesine kadar akdedilen hukuki metinler ve bu metinlere bağlı uygulamaların yeni düzenlemeyle tüketiciyi koruma amacı ile sıkı kurallara bağlandığı vurgulandı. Tüketici ve konut finansmanı kredileri sigortalı ve sigortasız olarak karşılaştırmalı ödeme planıyla teklif edilebilecek. Tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı, kredi tutarı ve süresiyle uyumlu, riskin gerçekleşmesi durumunda birinci derecede alacaklısı kredi kuruluşu olan poliçenin kredi verenin iradesine bağlı olmaksızın kabul edilmek zorunda olduğu hususları düzenlendi. Kredi kartı veya kredili mevduat hesabı gibi belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde yapılan faiz oranı indirimin uygulanabilmesi için 30 gün öncesinde bildirim yapılması şartı kaldırıldı.MERKEZ Bankası, kredi piyasasının işleyişine yönelik düzenlemelerin etkinliğini artırmak için ticari kredilere uygulanan komisyon ücretleriyle ilgili sınırlamaya gitti. Kredi tahsis ücretleri kredi limitinin yüzde 0.25'ini, limit yenilemelerinde ise yenilenen limitin yüzde 0.125'ini geçemeyecek. Kredi kullandırım ücreti sadece nakdi kredilerden alınabilecek ve rotatif krediler hariç kullandırılan kredinin yüzde 1.10'unu geçemeyecek.