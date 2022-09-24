Rüşvet davasında 1 kişi daha tutuklandı

Kırklarelı'nde rüşvet ve usulsüzlük iddiaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de aralarında olduğu 3'ü tutuklu 12 kişinin yargılandığı davada, sürpriz bir gelişme yaşandı. Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada dinlenecek bazı tanıklara, ifadelerini değiştirmeleri yönünde Sevinç'in babası Y.S. ile E.V.'nin rüşvet teklif ettikleri iddiasıyla Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Düzenlenen operasyonda Sevinç'in babası Y.S. ile E.V. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.V. tutuklandı, Y.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. "Rüşvet" suçlamasıyla 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanıklar eski Belediye Başkanı Ender Sevinç, Kırklareli İl Genel Meclis Üyesi ve CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı Cem T. ve esnaf Tolga Ö. ile 12 kişinin yargılanması devam ediyor.