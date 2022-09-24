Süreci kararlı bir şekilde sürdüreceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı İstanbul Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nin çıkışında gazetecilerin gündemdeki konularla ilgili sorularını yanıtladı. Erdoğan, Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşen Ukrayna-Rusya arasındaki esir takasıyla ilgili şunları söyledi:Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili olarak attığımız bu adımda, öncelikli tahıl koridoru meselesi, ardından girişimleri başlattığımız esir takasıyla ilgili süreçte hamdolsun 4 milyon tonu aşan bir tahıl koridorundan gidişler oldu. Hâlâ devam ediyor. Burada bizim tabii şu andaki önemli adımlarımızdan bir tanesi Rusya tarafından gelecek olan tahıl. Şu ana kadar gelenler daha çok Ukrayna. Şimdi Rusya'yı da başlattığımız andaki en önemlisi gübre nakli meselesi. Bunu da başlattığımız anda özellikle fakir ülkelere, azgelişmiş ülkelere bu gübre naklini yapmamız onları da ciddi manada hareketlendirecektir.Esir takasında da 200 ismin üzerinde durmuştuk. Bu 200 ismin hepsi de bizde mevcut ve bunlar tamamıyla bizim misafirimiz, bizim kontrolümüzde. Bunların içerisinde bir tanesi Sayın Putin'in ısrarla üzerinde durduğu bir isimdi. Bu ismi de biz Rusya'ya gönderdik. Şu an itibarıyla da bu süreci kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bizdeki misafirlere de sahip çıkıyoruz.(Yunanistan'ın İletişim Başkanlığı kurulacağını duyurmasına ilişkin soruya) Kursun. Onun İletişim Başkanlığı var da bizim İletişim Başkanlığımız yok mu? Bizim İletişim Başkanlığımız çok daha güçlü, bu noktada dünya ile bir iletişim ağını kurdu, yürütüyor. Onlar bizi geriden takip ediyorlar, vagon onlar.(Central Park'ta kendisine gösterilen yoğun ilgiye dair soruya) Central Park'ta yanımıza gelen dünyanın değişik ülkelerinden, değişik yerlerden, dostlar diyeceğim, hepsi de hakikaten ummadığım, beklemediğim bir şekilde farklı yaklaşımlarla, farklı sorularla bize karşı olan teveccühlerini gösterdiler. Bu da bizi tabii gerçekten mutlu etti. Demek ki dünyada ciddi manada sevenlerimiz var. Bize olumlu şekilde bakanlarımız var. Bu da Türkiye'nin nerelere geldiğini, ne gibi bir konuma yerleştiğini göstermesi bakımından çok çok önemli.(6'lı masanın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili soruya) O bizim derdimiz değil, onların derdi. Onun derdi niye bizi gersin ki? Biz işimize bakıyoruz. Şu an itibarıyla Cumhur İttifakı bu konuda kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Onlar da kararsız bir şekilde yola devam ediyor. Aramızdaki fark bu.BaşkanErdoğan'ın 18-30 yaş grubu gençlerin partiye üyeliğini artırmak için özel çalışma yapılması talimatı üzerine "İlk oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye" kampanyası hazırlandı. Erdoğan, Sakarya programı kapsamında AK Parti Gençlik Kolları üyeleriyle bir araya gelecek. Hedef ilk kez oy kullanacak 6 milyon gence ulaşılarak 500 bin gencin AK Parti'ye üye yapılması.ANKARA