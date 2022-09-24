Tripoliçe’yi unutmadık unutmayacağız

Başkan Erdoğan, Tripoliçe Katliamı'nda öldürülen Müslüman Türk ve Arnavutları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "23 Eylül 1821 günü gerçekleştirilen, binlerce Müslüman Türk'ün, Arnavut kardeşlerimizin ve Yahudilerin acımasızca, barbarca katledildiği Tripoliçe Katliamı'nı unutmadık, unutmayacağız." ifadesini kullandı. Mora isyanı sırasında Yunanlar, yüzyıllar boyunca birlikte yaşadıkları Müslüman Türklere yönelik büyük bir soykırım gerçekleştirdi. İngiliz tarihçi William St. Clair, 40 bin insanın katledildiği bu barbarlıkla ilgili kitabında 'Mora'daki soykırım, öldürülecek başka Türk kalmadığında sona erdi' ifadelerini kullanmıştı. Batı ve Türkiye'deki CHP'li Tunç Soyer gibi maşaları yıllarca Yunan katliamını unutturmaya çalıştı, Ermeni yalanlarıyla Türkiye'ye karşı asılsız soykırım tasarılarını parlamentolarından geçirdi.