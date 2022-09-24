Yük gemisi İstanbul Boğazı’nda arızalandı

KEGM tarafından yapılan paylaşımda ise, "MY MERAY isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda Kılavuz Kaptanımız, Nazım Tur ve Kurtarma 12 römorkörlerimiz refakatinde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi" ifadelerine yer verildi.