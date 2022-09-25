Cennet Riva ölüyor

İstanbul'un cennet köşelerinden Riva Deresi'ndeki kirlilik had safhaya ulaştı. Kötü kokuların da yükseldiği derede suyun rengi tamamen kahverengine döndü.SABAH'ın 31 Mayıs 2020 tarihli 'Cennet Riva'ya zehir akıtılıyor' haberinin ardından bölgeye giden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Riva'nın temizleneceğini belirtmişti. Ancak aradan geçen 2.5 yıla rağmen derede olumlu bir gelişme olmadığı gibi kirliliğin daha da arttığı görüldü.İBB Meclisi Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyon Başkanı Sadullah Hasanoğlu, Riva'nın kaderine terk edilmesine sert tepki gösterdi. Riva Deresi'nin ölmekte olduğunu söyleyen Hasanoğlu, İBB Başkanı İmamoğlu'nun taahhüt ettiği Atıksu Arıtma Tesisleri'ni yapması gerektiğini söyledi. Hasanoğlu, "Haziran 2020'de İBB Başkanı çağrımız üzerine Riva Deresi'ni ziyaret etmişti. Planlar, maliyetler, vaatler... 27 ay geçti, derenin renginden başka değişen bir şey yok maalesef. AK Parti döneminde büyük kısmı yapılan atıksu hatlarının tamamlanıp ilgili arıtma tesisine bağlanmalıdır" dedi.Dere temizliği için İBB Başkanı'ndan bir adım beklediklerini belirten Hasanoğlu şöyle devam etti:"29 Mayıs 2020'de Riva Deresi ile ilgili İBB Başkanı'na çağrıda bulunup, İBB ve İSKİ'nin yapması gerekenleri hatırlatmış, biz de ne gerekiyorsa yardımcı olacağımızı ifade etmiştik. Çağrımızı yineliyoruz. 27 aydır İmamoğlu'nun keyfini bekleyen dere, en kötü durumda 18 ay daha bekler. AK Parti'li İBB, 2024'ten sonra ne gerekiyorsa yapar" diye konuştu.