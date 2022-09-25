Şehidin kanı yerde kalmadı: O teröristlerden 7’si öldürüldü

Kuzey Irak'ta Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un şehit olduğu çatışmanın ardından komandolar ve Bordo Bereliler tarafından başlatılan hava destekli operasyonlarda, şehidin kanı yerde kalmadı. Erkuş'un şehit olduğu çatışmada yer aldıkları belirlenen 7 PKK'lı terörist, Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın da (SİHA) desteği ile etkisiz hale getirildi.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Zap Vadisi, Avaşin-Basyan bölgesi ile Metina Dağı'nda başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu'nda temizlenen bölgelere kurulan askeri üs alanlarına bir grup PKK'lı terörist tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası çıkan çatışmada, Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş şehit olmuştu. Çatışmanın ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede özel eğitimli komandolar ile Bordo Berelilerin katıldığı hava destekli geniş kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Operasyonda yer alan İnsansız Hava Aracı (İHA), Üsteğmen Erkuş'un şehit olduğu çatışmada yer aldıkları belirlenen terörist grubun yerini tespit etti. Ardından teröristlere yönelik SİHA'nın da desteğiyle operasyon başlattı. Operasyonda, 7 PKK'lı terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi.