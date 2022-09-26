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Giriş Tarihi: 26.9.2022 18:41

Başkan Erdoğan'dan Dil Bayramı paylaşımı

AA
Başkan Erdoğan’dan Dil Bayramı paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dil Bayramı'nın, Türkçenin yaşatılmasına, gelecek nesillere tüm özgünlüğü ve derinliğiyle aktarılmasına vesile olmasını diledi.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Dil Bayramı'nın Türkçemizin yaşatılması, gelecek nesillere tüm özgünlüğü ve derinliğiyle aktarılması için bir vesile olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan'dan Dil Bayramı paylaşımı
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