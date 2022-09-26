Cemal Kaşıkçı dosyası BAM’da onandı!

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin İstanbul'da açılan davada cumhuriyet savcısı, davada 'durma' kararı verilmesini, yargılamanın Suudi Arabistan Adli makamlarına devredilmesini istemişti. Mahkeme heyeti 23 Kasım'da aldığı kararla, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanlığına, sanıklarla ilgili Suudi Arabistan Krallığında bir soruşturma ve yargılama yapılıp yapılmadığını sormuştu. Mahkeme başkanı, beklenen yazının geldiğini bildirerek yargılamanın Suudi Arabistan makamlarınca yapılmasına karar vermişti. Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından 11. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti müzakereye çekilerek, savcının mütalaası doğrultusunda davanın durmasına ve yargılamanın Suudi Arabistan Adli makamlarına devredilmesine karar vermişti.

20 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİLER

Cemal Kaşıkçı cinayetini işledikleri gerekçesiyle Suudi Arabistanda yapılan yargılamada karar çıktı. verilen karara göre yargılanan 5 sanık hakkında ölüm cezası verildi. Cemal Kaşıkçı'nın ailesinin şikayetten vazgeçtiğinin altını çizen Suudi yargılama makamı verilen ölüm cezasını 20 yıl hapse düşürdü. Yargılaması yapılan diğer 3 sanık ise değişik yıllarda hapis cezasına çarptırıldı. Suudi yargılama makamı yapılan yargılama sonunda verilen cezayı Türk makamlarına iletti. 11 Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından yapılan değerlendirmede verilen cezaların dosya kapsamına uygun olduğu kanaatine varınca dosyanın düşmesine karar verildi. Böylece Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yapılan yargılama sonlandırıldı.

BAM İTİRAZI REDDETTİ

Hatice Cengiz karara itiraz edince dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine gönderildi. İtirazı değerlendiren daire yerel mahkemenin verdiği kararının usul ve yasaya uygun şekilde olduğunu belirterek istinas başvurusunun esastan reddine karar verdi. Böylece dosya BAM tarafından onanmış oldu.

NE OLMUŞTU?

2017 yılında ABD'ye yerleşen Suudi yönetimine muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülmüştü. Suudi yetkililer Kaşıkçı'yı ülkeye dönmeye ikna etmek için gönderilen görevli ekibin onu "kendi başlarına hareket ederek" öldürdüğünü, yukarıdan böyle bir emir almadıklarını söylemişlerdi. Fakat Birleşmiş Milletler tarafından konuyu araştırmakla görevlendirilen Agnès Callamard, Kaşıkçı'nın "önceden ayrıntılarıyla planlanmış bir cinayete kurban gittiği" sonucuna vardı.