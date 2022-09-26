CHP’li Özlem Çerçioğlu’nun yöneticisi araç durdurup, küfürler yağdırdı

Aydın'ın Söke ilçesinde, Söke Tariş Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özer, hakaretten şikâyetçi olduğu gazeteci Durmuş Tuna ile olan davanın duruşması için 22 Eylül Perşembe günü adliyeye gitti. İddiaya göre, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi Batı Koordinatörü Fatih Akkentli de Tuna'ya destek olmak için yanına 5-6 arkadaşını da alarak adliyeye geldi. Koridorda karşılaştığı Özer'e omuz atan Akkentli, çıkışta Özer'in aracının önünü kesip, camları yumrukladı, tehdit ve hakaretlerde bulundu. Bu anları cep telefonu ile görüntüleyen İsmail Özer'in avukat oğlu Ali Özer'e de saldıran Akkentli, cep telefonunu zorla elinden almaya çalışarak yağmalama teşebbüsünde bulundu. İsmail Özer oğlu ile birlikte 'tehdit', 'hakaret', 'seyahat özgürlüğünü kısıtlama', 'gaspa teşebbüs' suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulundu. Müracaat savcılığının gözaltı kararına rağmen Akkentli olay günü Söke polisi tarafından bulunamadı. Akkentli olaydan bir gün sonra savcılığa gelerek olayla ilgili ifade verdi.Görüntülerde Özer'in aracının yanına gelen Akkentli, "Ben seni yakalayacağım bak. O yemek sofrasında o balıkları g.. sokacağım. Ananı s.. senin bak ananı" şeklinde ağza alınmayacak küfürler ettiği duyuluyor. Akkentli, hakaret ettikten sonra İsmail Özer'in aracının camlarına vururken görülüyor.