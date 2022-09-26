‘İpeksi Lezzetler’ vitrine çıktı

Bursa'nın gastronomi kültürünü ortaya çıkarmak amacıyla zengin içerikle hazırlanan Bursa Gastronomi Festivali, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki kortejle start aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, ilçe belediye başkanları, gastronomi derneklerinin başkan ve temsilcilerinin de katıldığı kortej, mehter takımının mini konseri ve kılıç kalkan gösterisi ile renklendi. Zafer Meydanı'nda sonlanan kortejin ardından festivalin resmi açılışı, adeta dev bir mutfağa dönüşen Merinos Park'ta yapıldı. Festivalin açılış kurdelesini, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Ahmet Kılıç, Osman Mesten, Refik Özen ve Atilla Ödünç, Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile İl Tarım ve Orman İl Müdürü Hamit Aygül birlikte kesti. Protokol üyeleri daha sonra, festival alanına kurulan ve Bursa'nın tescilli lezzetlerinin sergilendiği stantları gezdi.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, tarih boyunca seyyahlar ve gurmelerin Bursa sofrası için 'cennet sofrası' dediklerini hatırlattı. Bursa sofrasında emek, lezzet, sanat ve bereketli toprakların tadı olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Bursamız, tüm özelliklerinin yanında mutfak kültürü açısından da ülkemizin en önemli şehirlerinden biridir. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu döneminde Bursa'nın yıldızı parlamıştır. Günümüzde ise etkisini hâlâ sürdürüyor. Orta Asya ve Anadolu topraklarının harmanlanmış kültürü ile etkileşimi de mutfakta açık bir şekilde kendini hissettiriyor. Malzeme ve tarif açısından oldukça zengin bir geleneğe sahip olan Bursa mutfağı, zeytinyağlısından etli yemeklerine, balığından tatlısına kadar geniş yelpazeye sahip. İlhamını da yüzlerce yıl öncesinin geleneklerinden almaktadır" dedi.Bursa'nın farklı kategorilerde coğrafi işaretli birçok ürüne sahip olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Cantık, cevizli lokum, kestane şekeri, Bursa Kebabı, pideli köfte, Bursa siyah inciri, süt helvası, tahinli pide, üzüm şırası, Bursa şeftalisi, Gemlik zeytini, deveci armudu, Hasanağa enginarı, Karacabey soğanı, Kemalpaşa tatlısı, Gedelek turşusu, İnegöl köfte ve İznik Müşküle üzümü coğrafi işaretli ürünler arasındadır. Özellikle Bursa kebabı, İnegöl köfte, Kemalpaşa tatlısı, pideli köfte, kuzu tandır, cevizli lokum, tahinli pide, cennet künkü, Bağdat hurma tatlısı ve kestane şekeri, Bursa ile anılan lezzetlerin başında gelir. Kısacası Bursa'da iklim ve coğrafyanın tarıma elverişli olması, burada her tür sebze ve meyve çeşidinin yetişmesine imkan sağlamıştır. Bu da Bursa mutfak kültürünün zenginleşmesinin temel sebeplerindendir. Biz bütün bu gerçeklerden hareketle, uzun süredir üzerinde çalıştığımız projelerden biri olan bu festivali düzenledik. Festivalimiz, Bursa'mızın gastronomi turizmine ivme kazandırmasının yanında, belki de birçoğumuzun hatırlamadığı değerleri hatırlatacak. Zengin bir içerikle hayata geçirdiğimiz festivalle amacımız, hem Bursa'nın gastronomi kültürünü ortaya çıkarmak hem de turizmimizin canlanmasına katkı sağlamaktır. Çünkü gastronomi demek, turizm demek, kültür demek ve ticaret demektir. İnanıyorum ki festivalimiz, ülkemizin her bir yanından gelen akademisyenler, şefler, kanaat önderleri ve Bursalıların desteğiyle Bursa'nın gastronomi alanındaki gelişimi için çok önemli bir fırsat olacaktır" diye konuştu.Açılışkonuşmalarının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa milletvekilleri Refik Özen ve Osman Mesten, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin, önlük giyip, mutfak tezgahının başına geçti. Mutfaktaki hünerlerini sergileyen protokol üyelerinden Başkan Aktaş enginar dolması, Milletvekili Refik Özen kirte kebabı, Milletvekili Osman Mesten damat paçası ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan pideli köfte ve Halide Serpil Şahin de erikli kavurma yaptı. Protokol üyeleri, yaptıkları yemekleri daha sonra vatandaşlara ikram etti.