Türkiye’nin Güney Afrika Büyükelçisi Ayşegül Kandaş: Türkiye Maarif Vakfı Afrika’da 20’nin üzerinde okulu devraldı

Sırf Afrika'da 20'nin üzerinde devraldığı ve açtığı okullar var. Bu konudaki mücadelemiz devam ediyor bildiğiniz gibi" ifadesini kullandı. Büyükelçi Kandaş, Sabah muhabiri Hakan Tekin'e açıklamalarda bulundu.

Pretorya'daki Büyükelçilik rezidansında sorularımızı yanıtlayan Kandaş'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

GÜNEY AFRİKA KİLİT BİR ÜLKE

Savunma sanayi fuarı bu sene yüksek katılımla gerçekleşti. Türkiye ilk kez bu fuarda 26 şirketiyle 120 civarında yetkilisiyle Güney Afrika'ya çıkartma yaptı. Heyetin başkanlığını Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir yaptı. Şirketlerimiz, fuar alanında en fazla yeri kaplayarak, ülkemizi temsil etmiş oldular. Bu açıdan da bence çok başarılı geçti. Dolayısıyla bu açıdan da, Türk firmalarının katılımı pek çok Afrika ülkesi açısından geniş bir kitleye hitap etmiş oldu. Güney Afrika kilit bir ülke konumunda.

FETÖ İLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Bu konudaki mücadelemiz devam ediyor bildiğiniz gibi. Okulları ve STK'ları, savunma sanayi firmaları var. Okulların kapatılması için temaslarımız oldu. Türkiye Maarif Vakfı'nın Johannesburg'da bir temsilciliği var. Sırf Afrika'da 20'nin üzerinde devraldığı ve açtığı okullar var. Güney Afrika da bunlardan biri. Johannesburg'da ilkokuldan lise sona kadar bir okul açtı. Cape Town'da bir okul açma hazırlığı devam ediyor. Bu da inşallah okulları artacak. Önemli olan bizce, Maarif Vakfı'nın eğitiminin kalitesini artırdığımız takdirde burada önemli bir ilerleme kaydedeceğiz, onlara önemli bir alternatif sunacağız. Dolayısıyla bu alandaki mücadelemiz devam ediyor. Hem okulların kapatılması, hem daha eğitim sunan okulların açılması bağlamında.

İKİLİ TİCARİ GELİŞMELERDE CİDDİ BİR PATLAMA VAR

Bölgesel ticaret önem kazanmaya başladı. Güney Afrika buna çok önem veriyor. Ticaret rakamlarına baktığımızda özellikle pandemiden sonra önemli bir ivme yakaladık. Ticaret hacmimiz 2 milyar dolara ulaştı 2021'de. Bu yıl bu zamana kadar 1,9 milyar dolar seviyesine yükseldi ve 3 milyar dolara doğru gidiyoruz. Ticaret hacmini artırmak en büyük dileğimiz. Türkiye, Güney Afrika ticaretinde açık veren taraftı. Fakat ilk defa ihracat fazlası vermeye başladı. Şu anki rakamlar, 403 milyon dolar seviyesinde. 70'e yakın şirketimiz burada faaliyet gösteriyor.

TÜRK DİZİLERİ REVAÇTA

Güney Afrika halkı Türkiye'ye büyük ilgi duyuyor. Bunda TV kanallarında gösterilen Türk dizilerinin etkisi var. 7 civarında dizi Güney Afrika TV'lerinde gösteriliyor. İşte Ertuğrul olsun, birçok özel kanalda gösterilen dizilere ilgi var. Güney Afrika'da Osmanlı'ya bir ilgi var. Türkiye'ye gidip dizilerdeki mekânları görme arzusu oluştu. Bu bizim için çok iyi bir gelişme.

AFRİKA'DA KADIN BÜYÜKELÇİ OLMAK

Afrika'ya gönderilen ilk kadın büyükelçi Nur Sağman'dan sonra kadın büyükelçi olarak ben ikinciyim. Kadın büyükelçiler gelirse tabi ki çok güzel olur, tabi ki sebebini söyleyeyim. Bu ülke kadınların ekonomi ve siyasi hayatta çok güçlü olduğu bir ülke. Kadın bakan sayısı ve parlamenter sayısı yüksek. Şirket yöneticileri arasında da çok fazla kadın var.