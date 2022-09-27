Avcılar Belediyesi işçileri grev kararı aldı

Bir CHP'li belediyede daha işçiler grev kararı aldı. Sarıyer, Bakırköy, Beylikdüzü, Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinin ardından bu kez Avcılar Belediyesi işçileri 85 gündür süren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinden sonuç çıkmayınca grev kararı aldı. Avcılar Belediyesinde iki seneyi kapsayacak sözleşmenin enflasyon koruması olmasını talep ettiklerini dile getiren Belediye-İş İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan, belediye yönetimi ve Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası'nın (SODEMSEN) bu talebi kabul etmediğini söyledi.

Avcılar Belediyesi önünde yapılan açıklamada Belediye-İş Genel Başkan Yardımcısı Bayram Özkan, insanca yaşayacak bir ücret istediklerini dile getirerek: "Avcılar Belediyesi emekçilerini yüzdelerle, rakam oyunlarıyla oyalamayın. TÜİK'in verilerine göre enflasyon yüzde 80'i aştı. Açlık sınırının 6 bin 890 lirayı, yoksulluk sınırının 22 bin 442 lirayı geçtiği bir dönemde biz cebimize giren parayı biliriz. Yemek, yol çıktıktan sonra aldığımız para ortada, laf kalabalığına gerek yok" diye konuştu.

'İNSAN GİBİ YAŞAYABİLECEĞİMİZ ÜCRETİ BİZE VERSİNLER'

Görüşmelere açık olduklarını belirten Özkan, "Biz istiyoruz ki bu kez kendisine sosyal demokrat diyen, solcu diyen sayın başkanımız anamızın ak sütü gibi helal olan alın terimizin karşılığını, insan gibi çalışıp insan gibi yaşayacağımız bir ücreti bize versin. Biz de hep beraber, birlikte omuz omuza halay çekelim, o gün bizim için de çocuklarımız için de bayram günü olsun. Biz toplu sözleşmeyi masada bitirmeye, birlikte halay çekmeye, bize bir adım atana iki adım atmaya hazırız. Siz de hazır mısınız?" dedi.