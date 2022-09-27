Son dakika: Putin, küresel gıda krizi için Batı’yı suçladı

Son dakika haberleri: Rusya'nın 20 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine "özel askeri operasyon" düzenlemesiyle başlayan küresel gıda krizinde, Avrupa başta olmak üzere tüm dünyayı olumsuz etkiledi. Küresel gıda krizi konusunda savaşın tarafları birbirlerini suçlarken, Rusya'dan konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.
"BATI, KÜRESEL GIDA KRİZİNİ KIŞKIRTIYOR"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın küresel gıda krizini kışkırttığını öne sürdü.
ZELENSKİ, RUSYA'YI SUÇLAMIŞTI
Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, geçtiğimiz haziran ayında yaptığı açıklamada, küresel gıda krizi için Rusya'yı suçlamıştı.