Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Putin, küresel gıda krizi için Batı'yı suçladı
Giriş Tarihi: 27.9.2022 13:44 Son Güncelleme: 27.9.2022 13:49

Son dakika: Putin, küresel gıda krizi için Batı'yı suçladı

AA
Son dakika: Putin, küresel gıda krizi için Batı’yı suçladı

Son dakika haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın küresel gıda krizini kışkırttığını öne sürdü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, geçtiğimiz haziran ayında yaptığı açıklamada, küresel gıda krizi için Rusya'yı suçlamıştı.

Son dakika haberleri: Rusya'nın 20 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine "özel askeri operasyon" düzenlemesiyle başlayan küresel gıda krizinde, Avrupa başta olmak üzere tüm dünyayı olumsuz etkiledi. Küresel gıda krizi konusunda savaşın tarafları birbirlerini suçlarken, Rusya'dan konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.

"BATI, KÜRESEL GIDA KRİZİNİ KIŞKIRTIYOR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın küresel gıda krizini kışkırttığını öne sürdü.

ZELENSKİ, RUSYA'YI SUÇLAMIŞTI

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, geçtiğimiz haziran ayında yaptığı açıklamada, küresel gıda krizi için Rusya'yı suçlamıştı.

Zelenskiy, "Ukrayna'dan gıda sevkiyatı yapılamayan Afrika ve Asya ülkelerinde Rusya'nın açlık ve siyasi kaosu yaratma yönündeki planını önlemek için elimizden geleni yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

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Son dakika: Putin, küresel gıda krizi için Batı'yı suçladı
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