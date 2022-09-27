Son dakika: Putin, küresel gıda krizi için Batı’yı suçladı

Son dakika haberleri: Rusya'nın 20 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine "özel askeri operasyon" düzenlemesiyle başlayan küresel gıda krizinde, Avrupa başta olmak üzere tüm dünyayı olumsuz etkiledi. Küresel gıda krizi konusunda savaşın tarafları birbirlerini suçlarken, Rusya'dan konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.