Son dakika: Mersin’deki saldırıda şehit olan polis Sedat Gezer’e veda! Bakan Soylu: Kanını yerde bırakmayacağız

Bakan Soylu törende yaptığı konuşmada, "Senin ve tüm şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Polis teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağolsun" dedi.

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