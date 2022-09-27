Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Mersin'deki saldırıda şehit olan polis Sedat Gezer'e veda! Bakan Soylu: Kanını yerde bırakmayacağız
Giriş Tarihi: 27.9.2022 11:35 Son Güncelleme: 27.9.2022 11:57

Son dakika: Mersin'deki saldırıda şehit olan polis Sedat Gezer'e veda! Bakan Soylu: Kanını yerde bırakmayacağız

Son dakika: Mersin’deki saldırıda şehit olan polis Sedat Gezer’e veda! Bakan Soylu: Kanını yerde bırakmayacağız

Son dakika haberleri: Mersin'deki saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer için tören düzenlendi. Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı konuşmada, "Senin ve tüm şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Polis teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağolsun" dedi.

Son dakika haberleri: Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'nde bulunan polisevine PKK'lı teröristlerce saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir polis şehit oldu, bir polis de yaralandı.

BAKAN SOYLU, YARALANAN ASKERİ ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'de bir polisin şehit olduğu polisevine yönelik terör saldırısında yaralanan polisi hastanede ziyaret etti.

Soylu, Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi'ndeki polisevinde yaptığı incelemenin ardından, beraberinde Vali Ali Hamza Pehlivan ile saldırıda yaralanan polis memurunun tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti.

Yaralıya geçmiş olsun temennisinde bulunan Soylu, saldırıda şehit düşen polis memuru Sedat Gezer'in (47) ailesine ve yakınlarına da taziyelerini iletti.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Polisevine yönelik terör saldırısında şehit düşen polis memuru Sedat Gezer için İl Emniyet Müdürlüğü önünde cenaze töreni düzenlendi.

Bakan Soylu törende yaptığı konuşmada, "Senin ve tüm şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Polis teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağolsun" dedi.

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Son dakika: Mersin'deki saldırıda şehit olan polis Sedat Gezer'e veda! Bakan Soylu: Kanını yerde bırakmayacağız
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