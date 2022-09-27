Vali Ali Yerlikaya: Terör saldırısını lanetliyorum

Törene İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı. İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı da konuşmasında "Yeni motosikletlerin İstanbul'a ve insanımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Dün gece Mersin'de yaşanan terör saldırısında şehit olan polis kardeşimize ve bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.