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Giriş Tarihi: 27.9.2022 09:48 Son Güncelleme: 27.9.2022 09:51

Vali Ali Yerlikaya: Terör saldırısını lanetliyorum

EMİR SOMER EMİR SOMER
Vali Ali Yerlikaya: Terör saldırısını lanetliyorum

İstanbul Emniyeti’nde “Motosiklet Teslim Töreni” yapıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne 180 motosikletin verildiği törende konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Mersin’de polis memuru Sedat Gezer’in şehit olduğu, bir polis memurunun ise yaralandığı hain terör saldırısını lanetlediğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne verilen motosikletler için "Teslim Töreni" yapıldı.

İstanbul Emniyeti Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne 180 motosiklet verildi. Yunus Polisleri'nin kullanacağı motosikletler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinde polisler tarafından teslim alındıktan sonra geçiş töreni yapıldı.

Törene katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya dün gece Mersin'de polis memuru Sedat Gezer'in şehit olduğu, bir polis memurunun ise yaralandığı terör saldırısını lanetlediğini söyledi.

Törene İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı. İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı da konuşmasında "Yeni motosikletlerin İstanbul'a ve insanımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Dün gece Mersin'de yaşanan terör saldırısında şehit olan polis kardeşimize ve bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

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Vali Ali Yerlikaya: Terör saldırısını lanetliyorum
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