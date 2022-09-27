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Giriş Tarihi: 27.9.2022

Yunan Büyükelçi Dışişleri’ne çağrıldı

ANKARA
Yunan Büyükelçi Dışişleri’ne çağrıldı
Yunanistan'ın hukuka aykırı bir biçimde Ege'deki adalara zırhlı araç sevk ettiği anların ortaya çıkması üzerine Türkiye, Yunanistan'ın Midilli ve Sakız adalarına ABD menşeli zırhlı araçları konuşlandırmasını Yunanistan ve ABD nezdinde protesto etti.
GAYRİ ASKERİ STATÜYÜ SAĞLA: Dışişleri'ne çağrılan Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Hristodulos Lazaris'ten adalardaki ihlallere son verilmesi ve gayri askeri statüyü ihya etmesi istendi.
ABD'YE NOTA: Türkiye, ABD'ye verdiği protesto notasında, Doğu Ege adalarının statüsüne riayet etmesini ve silahların statünün ihlali için kullanılmaması konusunda tedbir almasını istedi.
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Yunan Büyükelçi Dışişleri’ne çağrıldı
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