Yunan Büyükelçi Dışişleri’ne çağrıldı

Yunanistan'ınhukuka aykırı bir biçimde Ege'deki adalara zırhlı araç sevk ettiği anların ortaya çıkması üzerine Türkiye, Yunanistan'ın Midilli ve Sakız adalarına ABD menşeli zırhlı araçları konuşlandırmasını Yunanistan ve ABD nezdinde protesto etti.Dışişleri'ne çağrılan Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Hristodulos Lazaris'ten adalardaki ihlallere son verilmesi ve gayri askeri statüyü ihya etmesi istendi.Türkiye, ABD'ye verdiği protesto notasında, Doğu Ege adalarının statüsüne riayet etmesini ve silahların statünün ihlali için kullanılmaması konusunda tedbir almasını istedi.