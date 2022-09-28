AK Parti, Kadın Teşkilatlanması modeliyle dünyaya örnek olmuştur

Başkan Erdoğan, Ankara'daki Altındağ Kültür Sarayı'nda yapılan "AK Parti Kadın Kolları Kuruluştan Bugüne MKYK ve İl Başkanları ile Toplantı" etkinliğinde konuştu:AK Parti, Türk siyasi hayatında en yaygın ve etkin kadın teşkilatlanmasını kuran, genel merkezinden sandık kurullarına kadar kadınlara en çok yer veren partidir. Seçimlerden birinci parti olarak çıkmamızda kadınlarımızın katkısı vardır. Dünyada pek çok siyasi parti, AK Parti'nin kadın teşkilatlanması modelini örnek alarak kendisine uyarlamaya çalışmıştır. Kadınlarımızın Türkiye'nin son 20 yılında elde ettiği tüm kazanımlarda çok önemli payları vardır.Hayata geçirdiğimiz her eser ve hizmette kadınlarımızı yanımızda görmenin verdiği şevkle daha ileri adımlar attık. Sorunları, istismarları, dramları, mağduriyetleriyle gündeme gelen kadınlarımızı ülkemizin ana unsuru haline dönüştürdük. Kadınımıza pozitif ayrımcılık yapmayı ilke edindik. Kadını yok saymak, geleceğimizin içini boşaltmak demektir. Ülkemize yaptığımız en büyük hizmetlerden biri kadınlarımıza özgüven kazandırmak olmuştur. 2023'te biz ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz ama muhalefet cephesinde epeyce isim zorunlu emekliliğe ayrılacak.Mersin'deki iki terörist kadını kimler istismar ediyor? Malum parlamentoda olan parti (HDP). Bu nasıl bir vicdan, nasıl bir anlayış? Nasıl bir beyin yıkama ameliyesi yaptınız ki bu iki kadın kendilerini batıl davası için feda etti. Bugüne kadar yüzlerce kadın bu batıl terör davası için kendilerini yok etti. Biz ise kadınlarımızla, milletimize hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz.Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası vizyonumuzda aile yapımızı korumakta kararlıyız. 'Türkiye Aile Destek Programı'mız 2.5 milyon haneye ulaşacak.