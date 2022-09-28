SON DAKİKA: Bahçeli’den Mersin’deki alçak saldırıyla ilgili açıklama: Bedelini ödeyecekler

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mersin Mezitli Polisevi'ne 26 Eylül 2022 gecesi, sözde gazeteci olarak lanse edilen bir teröristin hain saldırısı neticesinde, son kurşununa kadar mücadele eden Polis Memurumuz Sedat Gezer şehit düşerken, bir polisimizle birlikte bir sivil vatandaşımız da yaralanmıştır.