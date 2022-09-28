Bakan Muş duyurdu! İki farklı operasyonda 1 ton 640 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2022 yılı başından bu yana 12,1 ton uyuşturucu madde; 5,1 ton da uyuşturucu madde yapımında kullanılan ara kimyasal ele geçirildiğini açıkladı.

"1 TON 640 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ"

Yılın başında Gürbulak Gümrük Kapısı'nda iki farklı operasyonda toplam 1 ton 640 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildiğini belirten Bakan Muş, "Bugüne kadar yapılan en büyük miktarlı sıvı metamfetamin yakalamasını gerçekleştirdik. Bugün burada toplanmamıza vesile olan 2 ton 91 kiloluk captagon yakalamamızla bugüne kadar kayıtlara geçen en yüksek miktarlı captagonu ele geçirdik." ifadelerini kullandı.