CHP o teröriste özgürlük istemiş

Mersin'debir polis memurunu şehit eden terörist Dilşah Ercan'la ilgili şoke eden bir detay ortaya çıktı. CHP'nin, PKK/KCK faaliyetlerinden dolayı cezaevinde olduğu dönemde Ercan için özgürlük istediği ortaya çıktı. Ercan'ın adı, CHP'nin 2013'te hazırladığı Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda yer aldı. CHP milletvekilleri Veli Ağbaba, Özgür Özel ve Nurettin Demir'in imzasını taşıyan ve kapak sayfasında "Dünyanın en büyük gazeteci cezaevi: Türkiye" şeklinde gerçek dışı bir ifadenin yer aldığı raporda, Ercan'ın da aralarında yer aldığı teröristler için mağdur edebiyatı yapılıp özgürlük talep edilmişti. Raporda, Azadiya Welat gazetesinde muhabirlik yaparken tutuklanan Ercan'ın 2.5 yıldır İzmir Şakran Kadın Kapalı Cezaevi'nde olduğu belirtilerek, "PKK üyeliği" suçundan hükümlü olduğuna, sırt çantasının da suç kanıtı sayıldığına yer veriliyor.Raporda, "Cezaevlerinde olan gazetecilerin bir bölümü KCK örgütü ile ilişkilendirilmekte, diğer bölümü devlete karşı suç işlemek ile itham edilmektedirler. Suçlamalar farklılaşsa bile gazetecilerin cezaevinde olmalarına neden olan iddialar ve deliller ortaklık göstermektedir. Ve bu ortak yan, gazetecilik mesleğini icra etmek olarak karşımıza çıkmaktadır" deniliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise o dönem yaptığı açıklamada, "Görüştüğümüz gazeteci arasında ne tecavüzcü, ne hırsız, ne çete mensubu ne de eli silahlı terörist göremedik, bulamadık" demişti.SABAH yazarı Ersin Ramoğlu, 6 Şubat 2012'de kaleme aldığı 'Bunlar mı gazeteci?' başlıklı köşe yazısında, CHP'nin 'gazeteci' diye sunduğu isimlerin eylemlerine yer vermişti. Yazıda, terörist Dilşah Ercan'ın polise molotof kokteyli attığı belirtilmişti.