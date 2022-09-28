CHP’li üst düzey yöneticinden şaşkınlık yaratan hata!

Daha sonra başkalarının yaptığı uyarılarla yaptığı büyük hatanın farkına varan Nazlıaka retweetini sildi. Nazlıaka'nın büyük şaşkınlık yaratan bu hatası, 'Kendi Genel Başkanı'nın gerçek twitter adresini bile bilmiyor' yorumlarına neden oldu.

2016 yılında bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resmini indirttiği için partiden ihraç edilen Aylin Nazlıaka, 2 yıl önce CHP 14. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda genel başkanlığa seçilmişti. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka bu kez de büyük bir hataya imza attı. CHP'li üst düzey yönetici Nazlıaka, kendi partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçek hesabı sandığı fake hesaptan atılan tweeti retweet yaparak komik duruma düştü.

Daha sonra başkalarının uyarısıyla yaptığı büyük hatanın farkına varan Nazlıaka yaptığı retweeti sildi. Nazlıaka'nın büyük şaşkınlık yaratan bu hatası, 'Kendi Genel Başkanı'nın gerçek twitter adresini bile bilmiyor' yorumlarına neden oldu. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun orijinal hesabındaki aynı profil fotoğrafı ile ad ve soyadı kullanan sahte hesabın adının ve profil fotoğrafının da olaydan sonra apar topar değiştirilmesi dikkat çekti. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu ismini kullanan sahte hesabın daha sonra Kılıçdaroğlu Gönüllüsü ismini kullanmaya başladığı görüldü.