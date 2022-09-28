CHP’nin ‘gazeteci’ dediği terörist polisi şehit etti

Mersin'in Mezitli ilçesi, önceki gece hain bir terör saldırısına sahne oldu. Saat 23.00 sıralarında Tece Mahallesi'ndeki polisevine PKK'lı iki kadın terörist tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Lüks otomobille polisevinin önüne gelen PKK'lı iki kadın terörist, uzun namlulu silahlarla nizamiye kulübesinde nöbet tutan polislere ateş açtı. Polislerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.Teröristlerin açtığı ateş sonucu polisevi önünde nöbet tutan 2 polis yaralandı. Polislerin karşılık vermesi üzerine teröristlerden biri vurularak yere düştü. Silah sesleri üzerine bölgeye gelen 4 bekçi de teröristlerle çatışmaya girdi. Bekçiler tarafından vurulan iki terörist, kaçamayacaklarını anlayınca, sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlattı.Saldırının ardından güvenlik güçlerinin polisevi çevresinde yaptığı incelemede ise içerisinde bomba bulunan bir başka çanta uzman polisler tarafından imha edildi. Çatışma sırasında 2 polisin yanı sıra evinin balkonunda oturan bir kadın vücuduna isabet kurşunla, 2 kişi ise patlama sırasında yüksekten düşerek yaralandı. Saldırı sırasında açılan ilk ateşle yaralanan ve durumu ağır olan Mersin Polisevi Şube Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Sedat Gezer (48), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer yaralı polis memurunun ise ameliyatının başarılı geçtiği bildirildi.Olay anına ilişkin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, sırt çantalarına yerleştirilen bombalarla polis evinin önüne gelen 2 teröristten biri önce güvenlik kulübesinin önüne gelip tabancayla ateş açıyor. Ardından geri dönen terörist, kendisini bekleyen diğer teröristle birlikte, uzun namlulu silahlarla ateş etmeye devam ediyor.Saldırıyı gerçekleştiren 2 teröristten birinin 'Zozan Tolan' kod adlı Dilşah Ercan olduğu tespit edildi. Azadiya Welat gazetesinde bir dönem muhabirlik yapan Ercan'ın, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, 2013'te Mersin'den, örgütün kırsal yapılanmasına katılarak, Kandil'de eğitim aldığı ve örgütün sözde özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Ayrıca metropollere eylem amaçlı gönderilecek hazır kadrolar arasında yer aldığı belirlendi.Şehit polis memuru Sedat Gezer teröristlere geçit vermedi. İlk ateşte yaralanan Gezer, buna rağmen otomatik silahlı teröristlerle tabancayla karşılık verdi. Kahraman polisin bir teröristi etkisiz hale getirdiği çatışma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.SALDIRININ ardından olay yerinde açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terör örgütlerinin Türkiye üzerine oyun kurmasına vesile olanlar, onları destekleyenler ve onlar üzerinden Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışanlar bilmelidir ki Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye'nin, bu konuda kendisini sınamaya çalışanların kötülüklerini tersyüz edebilecek gücü de kudreti de var" dedi.hazırladığı raporda terörist Dilşah Ercan'ın da mağdur olarak yer aldığı ortaya çıkınca CHP'ye tepki yağdı.Türkiye'nin ana muhalefetinin ucuz bir oy kaygısıyla düştüğü şu duruma ülkem adına üzülüyorum.CHP en büyük milli güvenlik sorunudur.Teröre kurşun ol, dipçik ol, payandalık yap sonra da kına... Nasıl siyaset ama!O sözde gazeteci bir teröristti. Hani Kılıçdaroğlu'nun geçmişte "Gazeteciler neden hapiste" diye ortalığı ayağa kaldırdığı türden bir 'gazeteci'.