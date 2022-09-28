Dolmabahçe Sarayı 50 yıl sonra yenileniyor

CumhurbaşkanlığI Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı denetiminde başlatılan Dolmabahçe Sarayı'ndaki kapsamlı yenileme çalışmaları hızla devam ediyor. Sarayın 30 bin metrekarelik alanında tüm altyapı ve peyzaj düzenlemeleri yenileniyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Milli Saraylar Dolmabahçe Sarayı Daire Başkanı Osman Celaleddin Urhan, sarayda 50 yıldan bu yana kapsamlı bir bakım yapılmadığını belirterek, "Bin 800 metre uzunluğundaki tüm yangın boruları, 3 bin metre uzunluğundaki temiz su tesisatı, 12 bin 500 metre uzunluğunda kamera sistemi yenileniyor. 9 bin 250 metrekarelik yürüyüş alanına da podima taşları döşeniyor. Yeşil alan olarak 16 bin metrekarelik bir alana rulo çim döşüyoruz. Peyzaj yolları da özgün haline dönüştürülecek. Led ışıklarla da saray daha ışıltılı hale gelecek" dedi.