İBB’den adrese teslim ulaşım ihalesi: CHP’li Özgür Karabat’ın çalıştığı şirket kaptı!

İBB yönetiminin adrese teslim ihaleleri yeni dönemde de devam ediyor. 2019-2022 yılları arasında maliyeti 2 milyar 114 milyonn TL olan İETT'nin bakım ve onarım ihalelerini CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye veren yönetim 2023 yılı İETT ihalesinin ilkini yine aynı şirkete verdi.

2019-2022 yılları arasında 2 milyar 114 milyon TL'lik 15 İETT ihalelerinin CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye verilmesiyle başlayan skandallar serisi bu yıl da devam etti.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) 2 Ağustos tarihinde ihale otobüsler için bakım ve onarım ihalesine çıktığını duyurdu. 1 Eylül tarihinde gerçeleşen ihalenin sonucu ise dün açıklandı. İhaleyi kazanan firmanın değişmediği CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş 2022-2022 yıllarını kapsayan ilk ihalesini 76 milyon 180 bin 500 TL'ye aldı.

İETT tarafından yapılacağı duyurulan ihalenin ardından 9 firmanın ihale dokümanını indirdiği görüldü. İhalenin yapıldığı gün 2 istekli firmanın teklif verdiği ihaleye Karabat'ın Mali Müşavirliğini yaptığı firma geçerli teklif veren tek firma oldu. Diğer istekli firmanın dosyalarının eksik olduğu iddiasıyla ihaleden el çektirilmesi sonrasında Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş bir kez daha İBB'den İETT otobüslerinin bakım ve onarım ihalesini almayı başardı.