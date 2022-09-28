İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 50’nin altına geriledi

İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 50'nin altına geriledi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl en fazla yüzde 89,68'e kadar yükselen barajlardaki su seviyesi yaz aylarındaki sıcaklıkların etkisiyle gerilemeyi sürdürdü. 28 Eylül itibarıyla doluluk oranı yüzde 49,53 olarak ölçüldü.