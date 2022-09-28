Şehit polise veda

Şehit polis memuru Sedat Gezer için dün ilk olarak Mersin Emniyet Müdürlüğü'nde ardından Muğdat Camii'nde tören düzenlendi. Şehit Gezer'in eşi Medine, oğlu, kızı, ailesi ve yakınları, Türk bayraklı tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "O büyük bir katliamı, oradaki polisler ve bekçilerle beraber engellemiştir. Bir polisin yapabileceği en büyük görevi yapmak için kendini feda etmiştir. O kahramanı minnetle, şükranla ve saygıyla yâd ediyoruz" dedi. Şehit polis, kılınan cenaze namazının ardından Akbelen Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı.